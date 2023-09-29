Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper ligin 7.haftasında lider Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar Futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı? Galatasaray-Ankaragücü maçını kim yönetecek? İşte, Galatasaray-Ankaragücü müsabakasına dair tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşacak. Futbol severler tarafından Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor.maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lersık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI izlemelinki var mı? Galatasaray-Ankaragücü maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde....

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00 Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALAN YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak..

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera

Angelino

Sanchez

Abdülkerim Bardakçı

Sacha Boey

Oliviera

Tete

Lucas Torreira

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens