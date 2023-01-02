Spor Toto Süper ligin 17.haftasında lider Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar Futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı? Galatasaray-Ankaragücü maçını kim yönetecek? İşte, Galatasaray-Ankaragücü müsabakasına dair tüm merak edilenler...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşacak. Futbol severler tarafından Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor.maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lersık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI izlemelinki var mı? Galatasaray-Ankaragücü maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde....

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 205 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Ev sahibi Galatasaray süper lig de oynadığı 16 maçtan 10 galibiyet,3 berabelik,2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızlı ekip Topladığı 33 puan ile süper ligin zirvesinde bulunuyor. Konuk takım Ankaragücü ise oynadığı 15 müsabakadan 4 galibityet,4 brabelik,7 mağlubiyet aldı. Ankara temsilcisi Süper Lig'de topladığı 16 puan ile ligde 13.sırada yer alıyor.

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 Nef stadyumda oynanacak.

GALATASARY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALAN YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak..

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

MKE Ankaragücü - Galatasaray mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 105 maçta düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 48'ini ev sahibi, 37'sini ise deplasman takımları kazandı. 20 maç ise berabere sona erdi.