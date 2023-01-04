Galatasaray-Ankaragücü maçı kaç kaç? Galatasaray MAÇ SKORU! Galatasaray Ankaragücü maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper Ligin takımlarından Galatasaray ve Ankaragücü bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ankaragücü maçının kaç kaç olduğu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Ankaragücü maçı kaç kaç? Galatasaray Ankaragücü maç sonucu ne? İşte, Galatasaray MAÇ SKORU!
Galatasaray- Ankaragücü maçı CANLI İZLE! Galatasaray ve Ankaragücü bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ankaragücü maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Sporseverler Galatasaray-Ankaragücü maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Ankaragücü maçı kaç kaç? Galatasaray Ankaragücü maç sonucu ne? İşte, Galatasaray maç skoru!
Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak tarihinde saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray - Ankaragücü maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis
Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
Dakika 20: Galatasaray, iç sahada kaydettiği son 4 golü kafa vuruşları ile buldu.
Dakika 18: Golün ardından Galatasaray tribünleri desteğini iyice artırmış durumda.
Dakika 16: GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Dakika 13: Sağ kanattan çizgiye inen Leo Dubois, arka direkteki Barış Alper'e ortaladı. Son anda araya Emre Kılınç girdi.
Dakika 9: Bonservisi Galatasaray'da bulunan Taylan, attığı golün ardından sevinmedi.
Dakika 7 : GOL! Ankaragücü, Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 5: Berkan Kutlu, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Bahadır, direk dibinden topu kornere gönderdi.
Dakika 3: Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte Galatasaray tribünleri yoğun desteğe başladı.
Dakika 1: Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı. İki takıma da başarılar dileriz.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023