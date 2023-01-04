Galatasaray-Ankaragücü maçı kaç kaç? Galatasaray MAÇ SKORU! Galatasaray Ankaragücü maç sonucu ne?

Spor Toto Süper Ligin takımlarından Galatasaray ve Ankaragücü bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ankaragücü maçının kaç kaç olduğu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Ankaragücü maçı kaç kaç? Galatasaray Ankaragücü maç sonucu ne? İşte, Galatasaray MAÇ SKORU!