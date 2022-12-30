Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşacak. Heyecanla beklenen maçın biletleri ise taraftarlar tarafından bekleniyor. Takımına destek olmak isteyen taraftarlar ise arama motorlarında Galatasaray- Ankaragücü maçı bileti satışa çıktı mı? Galatasaray-Ankaragücü maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS maç biletleri ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray- Ankaragücü maçının biletleri 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te satışa çıktı.

Galatasaray takımının resmi internet sitesinde yayınladığı açıklama şöyle;

"Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında, 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'da MKE Ankaragücü takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60'ı 2023-2024 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.



Bilet satışları, 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 30 Aralık Cuma günü saat: 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 3 Ocak Salı saat 20.00'den sonra MKE Ankaragücü kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

*31 Aralık Cumartesi ve 1 Ocak Pazar Aslanlı yol Passolig gişeleri kapalı olacaktır.

1.Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

2.Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

3.Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

4.Nef Stadyumu Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09.00 – 18.00 arası hizmet vermektedir.

5.Çağrı Merkezi no: 444 1905

6.Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

7.Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

8.Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

9.Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

10.0-6 yaş ücretsizdir.

11.E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir."

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Ankaragücü maçı BeIN Sports ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.