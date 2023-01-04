Galatasaray-Ankaragücü MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti?Galatasaray-Ankaragücü maç sonucu ne?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Ankaragücü bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ankaragücü maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Ankaragücü maç sonucu ne? İşte, Galatasaray-Ankaragücü MAÇ SONUCU!

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Galatasaray- Ankaragücü MAÇ SONUCU! Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi.Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ankaragücü maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Galatasaray-Ankaragücü maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?Galatasaray-Ankaragücü maç sonucu ne? İşte, Galatasaray maçının sonucu!

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis

Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe

GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçta Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Fenerbahçe'yi zirveden indiren sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak derbiye lider gidiyor.

GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Ankaragücü, 7. dakikada Taylan Antalyalı ile öne geçti. Bu gole sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ile cevap verdi. 30. dakikada sahneye çıkan Bafetimbi Gomis ise Galatasaray'ı öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

DERBİ ÖNCESİ LİDER GALATASARAY

Bu sonuçla Galatasaray, maç fazlasıyla lider Fenerbahçe'yi zirveden indirdi. Puanını 36'ya çıkaran Aslan, 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine lider gidiyor.