Galatasaray-Ankaragücü maç özeti! (VİDEO) Galatasaray maçı özeti izle! Galatasaray Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Sporseverler tarafından Galatasaray-Ankaragücü maç özetini araştırılıyor. Galatasaray-Ankaragücü maç özeti! Galatasaray-Ankaragücü maçı özeti izle! Galatasaray Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Galatasaray- Ankaragücü maç özeti İZLE! Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisini yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'den zirveyi almayı planlıyor. Galatasaray- Ankaragücü maçının özeti merak konusu oldu. Galatasaray- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? sporseverler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray- Ankaragücü maç özeti...
Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak tarihinde saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray - Ankaragücü maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis
Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
Dakika 64: Pozisyonun ardından yerden kalkamayan Abdülkerim için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
Dakika 62: Milot Rashica, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top doğrudan auta gitti.
Dakika 60: Galatasaray'da Barış Alper, Diack ile girdiği mücadele sonrası yerden kalkamadı. Oyun bir süreliğine durdu.
Dakika 58: Ankaragücü'nde Anastasios Chatzigiovanis oyundan alındı. Oyuna giren isim Beridze.
Dakika 56: Sol kanattan çizgiye inen Barış Alper topu içeri çevirmek istedi. Lamine Diack araya girip topu kornere gönderdi.
Dakika 54: Galatasaray savunmadan çıkarken üst üste pas hataları yapınca tribünlerden tepki geldi.
Dakika 51: Ali Sowe, savunma arkasına hareketlenen Anastasios Chatzigiovanis'i görmek istedi. Muslera çıkıp topu kontrol etti.
Dakika 49: Ankaragücü'nde Ghayas Zahid, Mertens'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
Dakika 47: Orta alanda Emre Kılınç, Midtsjö'nün müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
D.A. Mücadelede ilk yarı sona erdi.
Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
Dakika 42: Ankaragücü gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Malcuit'nin yaptığı ortaya Zahid gelişine sert bir şut çıkardı. Muslera direk dibinden topu çıkardı.
Dakika 40: Bu kez de Berkan, savunma arkasına hareketlenen Barış Alper'i görmek istedi. Son anda Malcuit araya girip topu uzaklaştırdı.
Dakika 37: Ankaragücü yine etkili geldi. Zahid'in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Malcuit, kale ağzına çevirdi, Nelsson topu uzaklaştırdı.
Dakika 35: Sol kanattan hücuma kalkan Marlon'un ortasında Nelsson araya girip topu uzaklaştırdı.
Dakika 33: Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Abdülkerim, Zahid'in topuna müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 30: GOL Galatasaray, Gomis'in golüyle 2-1 öne geçti.
Dakika 28: VAR ile görüşen Zorbay Küçük, devam kararında kaldı. Oyun devam ediyor.
Dakika 26: Karşılaşmanın ilk 26 dakikası itibarıyla Galatasaray'ın topla oynama oranlarında yüzde 66'ya 34'lük üstünlüğü bulunuyor.
Dakika 24: Sol kanatta topla buluşan Anastasios Chatzigiovanis, Dubois'dan sıyrılmak istedi. Dubois araya girip topu taca gönderdi.
Dakika 22: Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
Dakika 20: Galatasaray, iç sahada kaydettiği son 4 golü kafa vuruşları ile buldu.
Dakika 18: Golün ardından Galatasaray tribünleri desteğini iyice artırmış durumda.
Dakika 16: GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Dakika 13: Sağ kanattan çizgiye inen Leo Dubois, arka direkteki Barış Alper'e ortaladı. Son anda araya Emre Kılınç girdi.
Dakika 9: Bonservisi Galatasaray'da bulunan Taylan, attığı golün ardından sevinmedi.
Dakika 7 : GOL! Ankaragücü, Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 5: Berkan Kutlu, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Bahadır, direk dibinden topu kornere gönderdi.
Dakika 3: Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte Galatasaray tribünleri yoğun desteğe başladı.
Dakika 1: Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı. İki takıma da başarılar dileriz.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023