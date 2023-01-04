Galatasaray-Ankaragücü maç özeti! (VİDEO) Galatasaray maçı özeti izle! Galatasaray Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Sporseverler tarafından Galatasaray-Ankaragücü maç özetini araştırılıyor. Galatasaray-Ankaragücü maç özeti! Galatasaray-Ankaragücü maçı özeti izle! Galatasaray Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Galatasaray- Ankaragücü maç özeti İZLE! Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisini yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'den zirveyi almayı planlıyor. Galatasaray- Ankaragücü maçının özeti merak konusu oldu. Galatasaray- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? sporseverler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray- Ankaragücü maç özeti...

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY- ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis

Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe

CANLI ANLATIM

Dakika 64: Pozisyonun ardından yerden kalkamayan Abdülkerim için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

Dakika 62: Milot Rashica, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top doğrudan auta gitti.

Dakika 60: Galatasaray'da Barış Alper, Diack ile girdiği mücadele sonrası yerden kalkamadı. Oyun bir süreliğine durdu.

Dakika 58: Ankaragücü'nde Anastasios Chatzigiovanis oyundan alındı. Oyuna giren isim Beridze.

Dakika 56: Sol kanattan çizgiye inen Barış Alper topu içeri çevirmek istedi. Lamine Diack araya girip topu kornere gönderdi.

Dakika 54: Galatasaray savunmadan çıkarken üst üste pas hataları yapınca tribünlerden tepki geldi.

Dakika 51: Ali Sowe, savunma arkasına hareketlenen Anastasios Chatzigiovanis'i görmek istedi. Muslera çıkıp topu kontrol etti.

Dakika 49: Ankaragücü'nde Ghayas Zahid, Mertens'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Dakika 47: Orta alanda Emre Kılınç, Midtsjö'nün müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

D.A. Mücadelede ilk yarı sona erdi.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

Dakika 42: Ankaragücü gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Malcuit'nin yaptığı ortaya Zahid gelişine sert bir şut çıkardı. Muslera direk dibinden topu çıkardı.

Dakika 40: Bu kez de Berkan, savunma arkasına hareketlenen Barış Alper'i görmek istedi. Son anda Malcuit araya girip topu uzaklaştırdı.

Dakika 37: Ankaragücü yine etkili geldi. Zahid'in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Malcuit, kale ağzına çevirdi, Nelsson topu uzaklaştırdı.

Dakika 35: Sol kanattan hücuma kalkan Marlon'un ortasında Nelsson araya girip topu uzaklaştırdı.

Dakika 33: Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Abdülkerim, Zahid'in topuna müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 30: GOL Galatasaray, Gomis'in golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 28: VAR ile görüşen Zorbay Küçük, devam kararında kaldı. Oyun devam ediyor.

Dakika 26: Karşılaşmanın ilk 26 dakikası itibarıyla Galatasaray'ın topla oynama oranlarında yüzde 66'ya 34'lük üstünlüğü bulunuyor.

Dakika 24: Sol kanatta topla buluşan Anastasios Chatzigiovanis, Dubois'dan sıyrılmak istedi. Dubois araya girip topu taca gönderdi.

Dakika 22: Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 20: Galatasaray, iç sahada kaydettiği son 4 golü kafa vuruşları ile buldu.

Dakika 18: Golün ardından Galatasaray tribünleri desteğini iyice artırmış durumda.

Dakika 16: GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Dakika 13: Sağ kanattan çizgiye inen Leo Dubois, arka direkteki Barış Alper'e ortaladı. Son anda araya Emre Kılınç girdi.

Dakika 9: Bonservisi Galatasaray'da bulunan Taylan, attığı golün ardından sevinmedi.

Dakika 7 : GOL! Ankaragücü, Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Berkan Kutlu, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Bahadır, direk dibinden topu kornere gönderdi.

Dakika 3: Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte Galatasaray tribünleri yoğun desteğe başladı.

Dakika 1: Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı. İki takıma da başarılar dileriz.