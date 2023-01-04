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Galatasaray Ankaragücü ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray forvette kim var, Gomis mi, İcardi mi?

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Galatasaray Ankaragücü ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray forvette kim var, Gomis mi, İcardi mi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 17. hafta maçında bugün MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Ankaragücü ilk 11'ler açıklandı mı Galatasaray forvette kim var, Gomis mi, İcardi mi?

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Galatasaray ile Ankaragücü arasında Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray forvette kim var, Gomis mi, İcardi mi? Galatasaray Ankaragücü ilk 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ İLK 11'LERAÇIKLANDI MI?

Galatasaray Ankaragücü ilk 11'ler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Torreira, 29 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakırken sıcak bir gelişme yaşandı. Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçında kadroda yer almayacağını duyuran Galatasaray, oyuncunun anneannesi Susana Acosta'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Jese

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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