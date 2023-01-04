Galatasaray - Ankaragücü hangi kanalda? GS Ankaragücü maçı şifresiz CANLI yayınlanacak mı?

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken beklenen maçlardan bir tanesi de Galatasaray - Ankaragücü maçı oldu. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'in maçlarından biri olan Galatasaray - Ankaragücü maçının detayları aratılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü hangi kanalda? GS maçı ne zaman, hangi kanalda?