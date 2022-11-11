Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmelerinde Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü eşleşti. Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray- Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekiminin ardından Galatasaray, Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Futbolseverler ise Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etti. ZTK Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçının tarihi henüz belli değil. 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında yayınlanıyor.
Fenerbahçe-İstanbulspor
Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
M. Başakşehir-Göztepe
Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor