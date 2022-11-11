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Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmelerinde Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü eşleşti. Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray- Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekiminin ardından Galatasaray, Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Futbolseverler ise Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etti. ZTK Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Galatasaray – Ankara Keçiörengücü maçının tarihi henüz belli değil. 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında yayınlanıyor.

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü- Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

M. Başakşehir-Göztepe

Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor

Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor

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Galatasaray Ne zaman Futbol Gündem Spor Haberler

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