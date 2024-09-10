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Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri!

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Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Anadolu Efes, 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, Türkiye Basketbol Ligi başlamadan önce iki iddialı takımın mücadelesini büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray-Anadolu Efes canlı izleme linki araştırılıyor. Peki, GS-Anadolu Efes hazırlık maçı saat kaçta?

GS- Anadolu Efes hazırlık maçı hangi kanalda? Antalya'da devam eden hazırlık maçları kapsamında oynanacak Galatasaray- Anadolu Efes karşılaşması, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Galatasaray- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY VS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Anadolu Efes arasındaki TÜBAD Basketbol Turnuvası maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri!

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Anadolu Efes Maçı, 10 Eylül Salı günü saat 20:00 başlayacak.

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği TÜBAD Basketbol Turnuvası maçı, Antalya'da, Cosmos Sports Center Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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