Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geld. 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle öne geçen Sarı-Kırmızılılar, 2 dakika sonra büyük şok yaşadı. Peki, Galatasaray Alanyaspor penaltı var mı yok mu? Sasha Boey pozisyonu penaltı mı?

Alanyasporlu Yusuf'un Sacha Boey'le ceza sahası içinde yaşadığı pozisyon için hakem Abdulkadir Bitigen penaltı çaldı. Küplere binen Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yangın yerine çevirdi. Galatasaray Alanyaspor penaltı var mı yok mu? Sasha Boey pozisyonu penaltı mı?

SASHA BOEY POZİSYONU PENALTI MI?

Topla ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'le yaşadığı pozisyon sonrası yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gördü. Sarı-Kırmızılı futbolcular hakemin kararına itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, penaltı atışını gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Maçtan önce Abdulkadir Bitigen atamasından rahatsız olan Galatasaray taraftarı, penaltı kararı sonrası sert paylaşımlar yaptı. Bitigen ismi sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.

Görüntüler: beIN Sports