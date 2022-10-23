Süper Lig'in 11. haftasının maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün üst sıralara çıkmak isteyen 2 takım karşı karşıya gelecek. Futbol severler, Galatasaray - Alanyaspor maçının saat kaçta ve ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Alanyaspor ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Alanyaspor VAR hakemleri kimdir? İşte son gelişmeler...

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı ne zaman? Gs maçı canlı izle!

Galatasaray - Alanyaspor VAR hakemi kim? Galatasaray bugün evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 8'de başlayacak. Peki, Galatasaray - Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Ekim Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçının hakemleri kim, maç nerede oynanacak? Galatasaray - Alanyaspor maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Galatasaray - Alanyaspor maçın orta hakemi ve VAR hakemi kimdir?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)