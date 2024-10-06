Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler! GS-Alanyaspor maçından unutulmaz anlar…

Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler gündeme gelirken, Galatasaray ile Alanyaspor maçı bu akşamRAMS Park'ta mücadele ediyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler!

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇINDAN KARELER