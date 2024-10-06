Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler! GS-Alanyaspor maçından unutulmaz anlar…
Galatasaray ve Alanyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta gerçekleşen maçından unutulmaz anlar ve kareler gündeme geldi. Bu akşam oynanan maç, futbol severlerin büyük ilgisini çekti. Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler!
Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler gündeme gelirken, Galatasaray ile Alanyaspor maçı bu akşamRAMS Park'ta mücadele ediyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler!