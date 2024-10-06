Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray-Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray-Alanyaspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY VS ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Alanyaspor Maçı, 06 Ekim Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Alanyaspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Alanyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.