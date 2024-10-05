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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde 6 galibiyetle lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında başarılı bir geçmişe sahip.

GALATASARAY, ALANYASPOR'U AĞIRLIYOR!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 19 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ve RFS maçlarında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, milli takım arasına Alanyaspor galibiyetiyle girip, bu iki karşılaşmayı unutturmak istiyor.

17. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 39 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

Galatasaray geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u iki maçta da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Alanyaspor Maçı, 06 Ekim Pazar günü oynanacak. Maç, saat 19:00'a başlayacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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