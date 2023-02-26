Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçının maç biletleri ne kadar?
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Alanyaspor Galatasaray maçı için beklenen gün geldi çattı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig, bu hafta erteleme maçlarıyla başladı. Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Galatasaray- Alanyaspor maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray -Alanyaspor maçını biletleri ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
26 Şubat Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor- Galatasaray karşılaşması saat 18:00'da Antalya'da, Kırbıyık Holdng Stadyumu'nda oynanacak vekarşılaşma TV8 kanalarından naklen yayınlanacak.
Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maça ilişkin yapılan açıklamaya göre bile fiyatları şu şekilde:
Güney - Kuzey VIP 500 TL
Corendon Airlines Maraton Tribünü 200 TL
Corendon Airlines Kuzey Tribünü 100 TL
Reaktor Global Güney Tribünü 100 TL
Roof Lounge Misafir Tribünü 100 TL