Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçının maç biletleri ne kadar?

Alanyaspor Galatasaray maçı için beklenen gün geldi çattı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig, bu hafta erteleme maçlarıyla başladı. Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Galatasaray- Alanyaspor maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray -Alanyaspor maçını biletleri ne kadar? İşte tüm merak edilenler...