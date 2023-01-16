Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Alanyaspor tur için kozlarını paylaşcak.Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Cimbomkupada da bir üst turun peşinde. Akdeniz ekibi Alanyaspor ise Avrupa kupalarına katılma hedefinde olan Antalya ekibinin tek düşüncesi Galatasaray'ı yenerek bir üst tura çıkma hedefinde. Futbol severler ise Galatasaray - Alanyaspor maçının ne zaman ,saat kaçta onacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASRAY- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANLDAN YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakası A Spor dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Galatasaray - Alanyaspor maçı Muhtemel 11'leri şu şekilde:

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis