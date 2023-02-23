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Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

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Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray ile Alanyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırlıyor.Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Galatasaray- alanyaspor maçına dair tüm merak edilenler...

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Spor Toto Süper lige Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle ara varilken takımlar lig hazcılıklarını sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig lideri Galatasaray Alanyaspor sahasında hazırlık maçında konuk edecek. Müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçıhangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Galatasarayhazırlık maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'da Nef stadyumunda oynanacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray arasında 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak müsabaka TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak hazırık müsabakasının muhtemel 11 leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runnarson, Fer, Furkan, Fatih, Umut, Lusamba, Zinedine Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan

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