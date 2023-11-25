Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Alanyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman?

25 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray - Alanyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray - Alanyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Bu karşılaşma, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a deplasmanda mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, milli arada kendisini buldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki liderlik yarışı nedeniyle yoğun bir fikstür geçiren sarı-kırmızılı takım, bu süreçte hem ligde hem de Avrupa'da skor olarak iyi ilerledi. Ancak kadroda bazı oyuncuların formsuz olması, yoğun tempoda bazı isimlerin sakatlanması nedeniyle güçlük çeken Galatasaray, milli arada nefes aldı.