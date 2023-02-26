Galatasaray- Alanyaspor maçı nasıl canlı izlenir? Galatasaray - Alanyaspor maçını canlı izle!
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Galatasaray, Kahramanmaraş deprem felaketine yardım olması adına yapılan hazırlık maçında Alanyaspor'a karşı karşıya geliyor. Hazırlık mücadelesini TV8 canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı canlı izleme linki var mı? Galatasaray- Alanyaspor maçı nasıl canlı izlenir? Galatasaray -Alanyaspor maçını canlı izle! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle Süper Lig maçları ertelenirken Galatasaray da Alanyaspor ile bir hazırlık maçına çıkma kararı almıştı. Bu kapsamda futbolseverler demaça dair detaylıbilgileri araştırıyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı canlı izleme linki var mı? Galatasaray- Alanyaspor maçı nasıl canlı izlenir? Galatasaray -Alanyaspor maçını canlı izle! Detaylar haberimizde...
ALANYASPOR - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Galatasaray HAZIRLIK MAÇI 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de başladı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor Galatasaray maçı TV8 kanalından naklen yayınlanıyor. Alanyaspor -Galatasaray müsabakasının ilk 11 leri şu şekilde:
Alanyaspor: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.
Galatasaray: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.
GALATASARAY -ALANYASPOR MAÇINI CANLI İZLE!