Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Alanyaspor maçının özetini izle!

Deprem felaketi sebebiyle lige verilen arada gelecek hafta başlayacak maçlar öncesinde hazırlık maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmasını bildi. Müsabaka sonrası futbolseverler Galatasaray -Alanyaspor maçını detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçında golleri kim attı? Galatasaray Alanyaspor maçının özetini izle!

Süper lige verilen arada Hazırlık maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-2 kazandı. Mücadeleye dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçında golleri kim attı? Galatasaray Alanyaspor maçının özetini izle! Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakabol gole sahne oldu. Sarı kırmızılı ekip rakibini 4-2 farklı bir skor ile mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın gollerini 31'de Rashica, 69'da Barış Alper Yılmaz, 77'de Berkan Kutlu, 90+5'te Nicolo Zaniolo kaydetti. Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, hazırlık maçında Alanyaspor'a karşı ilk maçına çıktı. İtalyan futbolcu, 80. dakikada oyuna girdi.

Galatasaraysahaya Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf Demir ve Icardi 11'iyle çıktı. Karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

GALATASARY - ALANYASPOR MAÇININ ÖZETİ

16'ncı dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında orta sahada topla buluşan Umut Güneş ceza sahası önüne derin bir pas gönderdi. Burada topa hareketlenen Efecan topu kontrol etmeden araya giren kaleci Okan topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı dışında topu alan Cavaleiro'nun gelişine sert volesi ağlarla buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında geri pasta kaleci Okan topu güçlükle kornere yumrukladı.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topu kazanan Boey'in şutunu kaleci Yusuf kornere tokatladı.

69'uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası çaprazından içeri kateden Kerem'in kale önüne ortaladı. Gomis'in dokunamadığı topu önünde bulan Barış Alper'in meşin yuvarlağı düzelttikten sonra ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in pasında Goms'in bıraktığı topa kale çaprazında buluşan Berkan'ın sert vuruşu ağlara gitti: 1-3.

90+1'inci dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Alanyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahası önüne gelen Ahmet'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wilson'un vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.

90+5'inci dakikada gelişen Galatasaray kontratağında topla buluşan Nicolo Zaniolo hızla rakip sahaya sokuldu. Kalesinden ayrılan Yusuf'u da geçen Zaniolo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-4. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonlandı.