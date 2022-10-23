Galatasaray - Alanyaspor maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Maçın bitiminin ardından maç özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maç özeti izleme linki var mı? Galatasaray - Alanyaspor maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...

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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son maçında Kayserispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Galatasaray - Alanyaspor maç özeti izle! Galatasaray - Alanyaspor maçının özeti yayınlandı mı? Galatasaray - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-2 bitti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

Galatasaray'ın golleri:

11. dakika : Dries Mertens

22. dakika : Mauro Icardi

Alanyaspor'un golleri:

68. dakika : Jure Balkovec

90+1. dakika : Ahmed Hassan Mahgoub

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

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GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)