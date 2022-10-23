Galatasaray - Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. Maçın başlamasına dakikalar kala vatandaşlar, Galatasaray - Alanyaspor ilk 11 belli oldu mu? 23 Ekim Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11 kadrosu! merak etti. İşte ilk 11 kadrosu...

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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son maçında Kayserispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'de kimler var?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor (Muhtemel): Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan, Rassoul, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Yunus Bahadır ile Mert Yusuf Torlak'a ek olarak Portekizli kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro maç kadrosunda yer alamadı.