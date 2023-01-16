Galatasaray Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor şifresiz yayın var mı?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken Galatasaray Alanyaspor maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Futbolseverler Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında Galatasaray Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak ve Galatasaray Alanyaspor şifresiz yayın var mı, gibi konuları araştırdı. Peki, Galatasaray Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor şifresiz yayın var mı?
Galatasaray Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, sporseverlerin son günlerde en çok merak ettiği maçlar arasında yer alıyor. Maç öncesi Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında Galatasaray Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanyaspor şifresiz yayın var mı gibi onular merak edildi.
Galatasaray Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, 10 Ocak 2023 Salı günü 20.30'da Aspor kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz olarak seyirci ile buluşacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, bir günlük iznin ardından 16 Ocak Pazartesi saat 13.00'te yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.