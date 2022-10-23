Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyenler, Galatasaray - Alanyaspor canlı izle! Galatasaray - Alanyaspor canlı yayın! Galatasaray - Alanyaspor canlı izlemele linki var mı? araştırıyor. İşte detaylar...

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Galatasaray - Alanyaspor canlı izle! Süper Lig'in 11. haftasının maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün üst sıralara çıkmak isteyen 2 takım karşı karşıya gelecek. Futbol severler, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayını var mı merak ediyor. Galatasaray - Alanyaspor canlı izle! 23 Ekim 2022 Galatasaray - Alanyaspor maçı HD canlı izleme linki var mı? Galatasaray - Alanyaspor hangi kanalda? İşte son gelişmeler...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI YAYIN İZLE!

GALATASARAY - ALANYASPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor (Muhtemel): Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan, Rassoul, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)