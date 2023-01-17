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Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

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Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu gibi konular araştırıldı.

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Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray ile Alanyaspor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu aşamasında VAR uygulaması kullanılmıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Alanya Gündem Spor Haberler

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