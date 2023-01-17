Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Galatasaray Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu gibi konular araştırıldı.