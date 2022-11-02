Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Sosyal medya yapılan paylaşımın ardından maç iptal mi sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Alanya maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray-Alanyaspor maçı iptal mi oldu? İşte detaylar...

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Futbolseverler tarafından Galatasaray- Alanyaspor maçı iptal mi? sorusu araştırılmakta. Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Sosyal medya yapılan paylaşımın ardından maç iptal mi sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Alanya maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray-Alanyaspor maçı iptal mi oldu?Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI TEKRARLANACAK?

Galatasaray, oyun oynarken yardımcı hakemin sahaya girerek topu dışarı atması nedeniyle Alanyaspor maçının 65. dakikadan tekrar oynanması için TFF'ye başvurdu. Futbolseverler tarafından Galatasaray- Alanyaspor maçı iptal mi? sorusu araştırılmakta. TFF'nin kararı merak konusu oldu.