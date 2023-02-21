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Galatasaray Alanya maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak?

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Galatasaray Alanya maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, depremzedeler yararına Antalya'da hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Alanya hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Alanya maçı ne zaman?

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Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, depremden zarar görenlerin yararına Antalya'da hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray Alanya hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Alanyaspor, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz' başlığı ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Corendon Alanyaspor 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de hazırlık maçında bir araya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır" denildi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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