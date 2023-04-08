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Galatasaray - Al Nassr maçı var mı? Galatasaray - Al Nassr maç yapacak mı? Galatasaray - Al Nassr ne zaman?

Galatasaray - Al Nassr maçı var mı? Galatasaray - Al Nassr maç yapacak mı? Galatasaray - Al Nassr ne zaman?

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni transfer olduğu Al Nassr ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı hakkında sosyal medyada bazı iddialar yer alması üzerine Galatasaray - Al Nassr maçı var mı? Galatasaray - Al Nassr maç yapacak mı? Galatasaray - Al Nassr ne zaman? soruları araştırıldı.

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr ile Süper Lig ekibi olan Galatasaray'ın hazırlık maçı kapsamında mücadele edeceği hakkında iddialar mevcut. Futbolseverleri heyecanlandıran iddianın ardından arama motorlarında Galatasaray - Al Nassr maçının detayları araştırıldı. Peki, Galatasaray - Al Nassr maçı var mı? Galatasaray - Al Nassr maç yapacak mı? Galatasaray - Al Nassr ne zaman?

GALATASARAY - AL NASSR MAÇI VAR MI?

Sosyal medyada Galatasaray ile Al Nassr takımının hazırlık maçı yapacağı hakkında iddialar çıktı fakat iki takımdan da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Galatasaray Al Nassr Futbol Gündem Spor Haberler

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