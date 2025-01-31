Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, berabere kalırsa ne olur, elenir mi?

Ajax- Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, berabere kalırsa ne olur?

AJAX-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Ocak Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AJAX'A YENİLİRSE NE OLUR, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

alatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Galatasaray Ajax'a yenilirse son 16'ya kalmak için Play Off turunu geçmesi gerekecek.

AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.