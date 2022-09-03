Son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte birçok vatandaş Galatasaray Adasını merak etmektedir. Vatandaşlar tarafından merak edilen ada hakkında en çok aratılan konulardan bir tanesi de Galatasaray Adası nerede? Ve Galatasaray Adası kimin? Soruları olmuştur. Peki, Galatasaray Adası nerede? Galatasaray Adası kimin? Galatasaray Adası kime aittir?

Gündeme geldiği olaylar ile bilinen Galatasaray Adası nerede? Sorusu, oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Tarihi ile futbolseverler tarafından da dikkat çeken Galatasaray Adası, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Adası nerede? Galatasaray Adası kimin? Galatasaray Adası kime aittir? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

GALATASARAY ADASI NEREDE?

Galatasaray Adası, Boğaziçi'nde Kuruçeşme sahilinin 165 m açığında yer alan bir adadır. Marmara bölgesinde yer almaktadır ve İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Galatasaray Adası, 0.006 km2 yüzölçüme sahiptir.

GALATASARAY ADASI KİMİN?

Marmara bölgesinde yer almakta olan ada, Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu mülküdür.

GALATASARAY ADASI'NIN TARİHİ

1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a hediye edilen ada, bir dönem Sarkis Bey Adacığı olarak anıldı. Osmanlı döneminde, ünlü ressam Ayvazovski'nin kaldığı bu ada, 1914'lerden itibaren kömür deposu haline getirildi. Bir süre sonra şehir hatları vapurlarına yakıt sağlayan bir yer oldu. O dönemde turistik bir tesis olarak halka açılması planlanan Kuruçeşme Adası, 1957'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz'in girişimleriyle 150 bin TL karşılığında satın alındı ve Galatasaray üyelerinin hizmetine sunuldu.

1956-1992 yılları arasında kürek dalında öğrenci yetiştiren bir okul gibi hizmet verdi.

1957-1968 arası, Galatasaray Spor Kulübü Sutopu Şubesi'ne tahsis edildi. 2006'da eğlence yeri ve lokanta işletmecisi Mehmet Koçarslan'a 3 yıllığına kiralandı. İşletmeci, adanın üzerindeki tesislere "Suada" adını verdi.