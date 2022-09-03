Son zamanlarda duyulan haberler ile gündeme gelen Galatasaray Adası'nda ne oldu? Konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. 3 Eylül tarihinde Galatasaray Adası'nda ne oldu? Galatasaray Adası nerede? Galatasaray Adası kimin?

Birçok kişi Galatasaray Adasını gündeme gelen olaylar sebebiyle merak ediyor ve araştırıyor. Galatasaray Adasına dair en sık merak edilmekte olan konulardan bazıları ise Galatasaray Adası'nda ne oldu? ve Galatasaray Adası nerede? Oluyor. Peki, Galatasaray Adası'nda ne oldu? Galatasaray Adası nerede? Galatasaray Adası kimin?

GALATASARAY ADASI'NDA NE OLDU?

Galatasaray kulübü, 2 Eylül Cuma günü akşamı Galatasaray Adası'nda yer alan komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

GALATASARAY ADASI NEREDE?

Galatasaray Adası, Boğaziçi'nde Kuruçeşme sahilinin 165 m açığında yer alan bir adadır.

GALATASARAY ADASI KİMİN?

Marmara bölgesinde yer almakta olan ada, Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu mülküdür.

GALATASARAY ADASI'NIN TARİHİ

1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a hediye edilen ada, bir dönem Sarkis Bey Adacığı olarak anıldı. Osmanlı döneminde, ünlü ressam Ayvazovski'nin kaldığı bu ada, 1914'lerden itibaren kömür deposu haline getirildi. Bir süre sonra şehir hatları vapurlarına yakıt sağlayan bir yer oldu. O dönemde turistik bir tesis olarak halka açılması planlanan Kuruçeşme Adası, 1957'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz'in girişimleriyle 150 bin TL karşılığında satın alındı ve Galatasaray üyelerinin hizmetine sunuldu.

1956-1992 yılları arasında kürek dalında öğrenci yetiştiren bir okul gibi hizmet verdi.

1957-1968 arası, Galatasaray Spor Kulübü Sutopu Şubesi'ne tahsis edildi. 2006'da eğlence yeri ve lokanta işletmecisi Mehmet Koçarslan'a 3 yıllığına kiralandı. İşletmeci, adanın üzerindeki tesislere "Suada" adını verdi.