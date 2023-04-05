TFF Elit U17 liginin takımlarından Galatasaray ve Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Adana Demirspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman? İşte detaylar…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Adana Demirspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray ve Adana Demirspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Adana Demirspor maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleşecek.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Adana Demirspor maçı, Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.