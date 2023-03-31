Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken oynanacak olan karşılaşmalar arasında Galatasaray - Adana Demirspor maçı yer alıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'in önemli karşılaşmaları arasında Galatasaray - Adana Demirspor maçı yer alıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hangi kanalda? GS - Adana Demirspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Adana Demirspor maçına az zaman kala futbolseverler maçın detaylarını araştırdı. Süper Lig'de 27. hafta karşılaşması olan Galatasaray - Adana Demirspor maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Galatasaray - Adana Demirspor maçının ne zaman olduğuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hangi kanalda? GS - Adana Demirspor maçı ne zaman?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray - Adana Demirspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.