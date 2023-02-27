Haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray haftayı bay geçecek Adana Demirspor'la yardım maçı yapacak. Maçın gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray Adana Demirspor deprem yardım maçı ne zaman?

Siyasi tezahüratlar için yapılan açıklamayı Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

Galatasaray Antalyakampının son günü Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Galatasaray bu haftayı da bay geçecek. Galatasaray kendisi gibi haftayı bay geçecek Adana Demirspor'la yardım maçı yapacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla alakalı olarak "Depremzedeler yararına Galatasaray - Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 tane Süper Lig takımları arasında özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Dünya karması maçları olabilir." ifadelerini kullanıldı.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da NEF Stadı'nda yapılacak..