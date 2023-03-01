Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Adana Demirspor maçı iptal mi oldu?

Gündem Haberleri

Galatasaray Adana Demirspor maçı iptal mi oldu?

Galatasaray ile Adana Demirspor, geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak olan yardım mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı iptal mi oldu? İşte detaylar…

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Adana Demirspor ile maç yapacağı duyurulmuştu. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı iptal mi oldu?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇ İPTAL Mİ OLDU?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında yapılacak maçın iptal olduğu bu maçın yerine Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile maç yapılacağı ileri sürüldü.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title