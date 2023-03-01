Galatasaray ile Adana Demirspor, geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak olan yardım mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı iptal mi oldu? İşte detaylar…

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Adana Demirspor ile maç yapacağı duyurulmuştu. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı iptal mi oldu?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇ İPTAL Mİ OLDU?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında yapılacak maçın iptal olduğu bu maçın yerine Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile maç yapılacağı ileri sürüldü.