Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle! 16 Mayıs Süper Lig Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle! - Haberler

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi bugün saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE!

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(1. Yardımcı Hakem)

ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET TÜRKMEN(Dördüncü Hakem)

FIRAT AYDINUS(VAR)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

LEVENT BALCI(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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