Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle! 16 Mayıs Süper Lig Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle! - Haberler

Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle! 16 Mayıs Süper Lig Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle! Beinsports HD izle!
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Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi bugün saat 20:00 'da başladı.
Galatasaray - Adana Demirspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:00 'da başladı.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
MURAT ERGİN GÖZÜTOK(1. Yardımcı Hakem)
ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET TÜRKMEN(Dördüncü Hakem)
FIRAT AYDINUS(VAR)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)
LEVENT BALCI(AVAR)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.