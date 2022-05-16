Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç, golleri kim attı? 16 Mayıs Galatasaray - Adana Demirspor maçının özetini HD izle! - Haberler

Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç, golleri kim attı? 16 Mayıs Galatasaray - Adana Demirspor maçının özetini HD izle!
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Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti izle! Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray , sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçta heyecanlı dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mayıs Galatasaray - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mayıs Galatasaray - Adana Demirspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte bilgiler...
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Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi bugün saat 20:00 'da başladı.
Galatasaray - Adana Demirspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:00 'da başladı.
Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Adana Demirspor'un golleri:
- 9. dakika : Yunus Akgün
- 67. dakika : Mario Balotelli
Galatasaray'ın golleri:
- 30. dakika : Bafétimbi Gomis
- 55. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu
- 74. dakika : Bafétimbi Gomis
Maçta 2-1 Galatasaray üstünlüğü var.
Maç 3-2 oldu. Galatasaray 3-2 önde.
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 3 - 2 ADANA DEMİRSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
MURAT ERGİN GÖZÜTOK(1. Yardımcı Hakem)
ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET TÜRKMEN(Dördüncü Hakem)
FIRAT AYDINUS(VAR)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)
LEVENT BALCI(AVAR)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.