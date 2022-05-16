Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç, golleri kim attı? 16 Mayıs Galatasaray - Adana Demirspor maçının özetini HD izle! - Haberler

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi bugün saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATT?

Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Adana Demirspor'un golleri:

9. dakika : Yunus Akgün

Yunus Akgün 67. dakika : Mario Balotelli

Galatasaray'ın golleri:

30. dakika : Bafétimbi Gomis

Bafétimbi Gomis 55. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu

Muhammed Kerem Aktürkoglu 74. dakika : Bafétimbi Gomis

Maçta 2-1 Galatasaray üstünlüğü var.

Maç 3-2 oldu. Galatasaray 3-2 önde.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 3 - 2 ADANA DEMİRSPOR

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(1. Yardımcı Hakem)

ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET TÜRKMEN(Dördüncü Hakem)

FIRAT AYDINUS(VAR)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

LEVENT BALCI(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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