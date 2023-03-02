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Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Adana Demirspor ne zaman oynanacak? GS hazırlık maçı hangi gün?

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Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Adana Demirspor ne zaman oynanacak? GS hazırlık maçı hangi gün?

Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Adana Demirspor maçı nereden izlenir?

Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise maçın yayıncısının olup olmadığı oldu. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Adana Demirspor maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Adana Demirspor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncısı henüz bilinmiyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Adana Demirspor Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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