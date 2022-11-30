Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında Galatasaray 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesiyle beraber sarı- kırmızılı ekip önce Adana Demirspor ile sonra da Toulouse ile hazırlık maçı oynayacak. Futbolseverler ise Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...