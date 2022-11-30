Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda?
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Dünya Kupası arasında Galatasaray 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesiyle beraber sarı- kırmızılı ekip önce Adana Demirspor ile sonra da Toulouse ile hazırlık maçı oynayacak. Futbolseverler ise Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...
Galatasaray ile Adana Demirspor hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler Galatasaray'ın hazırlık maçlarını bekliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda? sorusu aratılıyor. Detaylar haberimizde...
GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Adana Demirspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.
GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçının yayıncısı henüz belli olmadı.
Galatasarayımızın Antalya kampı maç programı— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2022
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