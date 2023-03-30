Galatasaray Adana Demirspor biletleri tükendi mi?
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Galatasaray Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında, 1 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Adana Demirspor A.Ş. Takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Adana Demirspor biletleri tükendi mi?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Peki, Galatasaray Adana Demirspor biletleri tükendi mi?
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Lig tablosunda 60 puanla zirvede bulunan Galatasaray, taraftarının gücünü arkasına alarak galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.
Galatasaray Adana Demirspor maç biletlerinin yüzde 40'ı tükendi. Satış devam ediyor.