Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? Galatasaray kaç yıldızı var? GS 5. yıldız ne zaman alıyor? soruları aratıldı.

Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? sorusu merak ediliyor. Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Arama motorlarında ise Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? Galatasaray kaç yıldızı var? GS 5. yıldız ne zaman alıyor? soruları araştırılıyor.

GALATASARAY 5. YILDIZI NE ZAMAN ALACAK?

Galatasaray henüz 5. yıldızı alamadı. Süper Lig'de Galatasaray 23 kez şampiyon oldu. Galatasaray 25. şampiyonluğu ile 5 yıldıza ulaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinden sonra şampiyonluk kupasını coşkulu bir kutlamayla kaldırdı. Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. Kupa kaptan Muslera'nın ellerinde yükseldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe mücadelesinin bitmesinden sonra saha ortasına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasaray'ın simgesi olan Aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur taraftarları selamladı.

Şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızlı futbolcular, sahneye seçtikleri şarkılarla çıktı. Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile sahneye çıkarken, kendisine Simge Sağın eşlik etti. Icardi ve Simge şarkıyı birlikte söylerken, statta yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar da eşlik etti.Gomis de 'O Sen Olsan Bari' şarkısı ile sahneye çıkarken, yanında şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki yer aldı.Emre Taşdemir ile Abdulkerim Bardakçı ise trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu forma ile kutlamalarda yer aldı. Bu arada eşi doğum yapan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö de kutlamalarda yer alamadı.

YILDIZ KAÇ YILDA BİR VERİLİR?

Türkiye'de futbol kulüpleri dünyadaki standart kullanımdan farklı olarak 10 şampiyonluğa değil, 5 şampiyonluğa bir yıldız eklerler. Galatasaray 22 şampiyonluğu temsil eden 4 yıldız kullanır. Fenerbahçe 19 şampiyonluğu temsil eden, Beşiktaş 16 ise şampiyonluğu temsil eden 3 yıldızı logolarında kullanır. Trabzonspor ise 7 şampiyonluğu temsilen 1 yıldız kullanır. Fenerbahçe 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmaması nedeniyle 2021-2022 sezonundan itibaren formalarda yıldız kullanmama kararı aldı. Ancak daha sonrasında ise bu şampiyonlukları da temsilen formalarında 5 yıldıza yer verileceği açıklandı.

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak.