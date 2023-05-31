Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. Peki, Galatasaray 5 yıldız mı oldu? Galatasaray kaç yıldızı var? GS kaç kere şampiyon oldu?

Galatasaray 5 yıldız mı oldu? sorusu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti. Arama motorlarında ise Galatasaray 5 yıldız mı oldu? Galatasaray kaç yıldızı var? GS kaç kere şampiyon oldu? soruları aratılıyor

GALATASARAY 5 YILDIZ MI OLDU?

Galatasaray henüz 5. yıldızı alamadı. Süper Lig'de Galatasaray 23 kez şampiyon oldu. Galatasaray 25. şampiyonluğu ile 5 yıldıza ulaşacak.

YILDIZ KAÇ YILDA BİR VERİLİR?

Türkiye'de futbol kulüpleri dünyadaki standart kullanımdan farklı olarak 10 şampiyonluğa değil, 5 şampiyonluğa bir yıldız eklerler. Galatasaray 22 şampiyonluğu temsil eden 4 yıldız kullanır. Fenerbahçe 19 şampiyonluğu temsil eden, Beşiktaş 16 ise şampiyonluğu temsil eden 3 yıldızı logolarında kullanır. Trabzonspor ise 7 şampiyonluğu temsilen 1 yıldız kullanır. Fenerbahçe 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmaması nedeniyle 2021-2022 sezonundan itibaren formalarda yıldız kullanmama kararı aldı. Ancak daha sonrasında ise bu şampiyonlukları da temsilen formalarında 5 yıldıza yer verileceği açıklandı.

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak.

82 PUANLA GARANTİLEDİ

34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.