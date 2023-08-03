UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. Daha sonrasında Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Peki, Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman?

Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Sorusu, dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme maçının ardından merak edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar üçüncü turda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Peki, Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman?

GALATASARAY 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar üçüncü turda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana eşleşti. 3. turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'da oynanacak. Buna göre Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos'da oynanacak.

GALATASARAY ZALGİRİS'İ ELEDİ

52 bin kişilik Rams Park'ı dolduran Sarı Kırmızılı taraftarlar farklı zafer bekliyordu. Fakat Aslan beklenilen aksine pozisyonları cömertçe harcadı. 31. dakikada Dries Mertens yay üzerinden kornerden gelen topa gelişine harika vurdu ve jeneriklik bir gole imza attı. Bu gol de maçın tek sayısı oldu.

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