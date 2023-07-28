Galatasaray 19:05 transfer videosundaki Fabrizo kim? Fabrizio Romano kimdir?
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Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 19.05 vurgulu içerik paylaştı. Videodaki Fabrizi Romano ise merak konusu oldu. Fabrizio Romano kimdir?
"Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyiniz." notu ile paylaşın gönderi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Peki, Galatasaray 19:05 transfer videosundaki Fabrizio kim?
FABRİZİO ROMANO KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Şubat 1993 (30yaşında), Napoli, İtalya