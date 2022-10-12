Galata Kulesi yüksekliği kaç metre? Galata Kulesi uzunluğu! Galata Kulesi kaç metre?

Galata Kulesi ya da müze olarak kullanılmaya başlaması sonrasındaki adıyla Galata Kulesi Müzesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinin Beyoğlu ilçesinde bulunan bir kuledir. Galata Kulesi hakkında Galata Kulesi yüksekliği kaç metre? Galata Kulesi kaç metre? Galata Kulesi uzunluğu merak edilmekte.

Galata Kulesi yüksekliği! Galata Kulesi ya da müze olarak kullanılmaya başlaması sonrasındaki adıyla Galata Kulesi Müzesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinin Beyoğlu ilçesinde bulunan bir kuledir. Galata Kulesi hakkında Galata Kulesi yüksekliği kaç metre? Galata Kulesi kaç metre? Galata Kulesi uzunluğu merak edilmekte. İşte detaylar...

GALATA KULESİ YÜKSEKLİĞİ

Galata Kulesi yüksekliği 63 metredir. Kule, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Bereketzade Mahallesi'ndeki Büyük Hendek Caddesi üzerinde yer alan 2 numaralı yapıdır. Kendisine ismini veren Galata semtinde, 35 m rakımlı bir tepenin üzerinde konumlanır. Romanesk tarzdaki silindirik kâgir kulenin, zeminden çatısının ucuna kadar olan yüksekliği 62,59 m'dir. Kayalık ve killi şistli bir zemin üzerinde yer alan yapının temeli masif taşlıdır. Zeminden yüksekte olan güney eksenindeki giriş kapısına, iki yanında yer alan mermer basamaklı merdivenlerle ulaşılır. Kulenin mermerden yapılan Ampir üsluplu söveli giriş kapısının üzerinde, 1831-1832 yıllarında gerçekleştirilen onarım ve restorasyon çalışmalarını konu alan, üzerine Şair Pertev'e ait bir manzumenin işlendiği kitâbe bulunur.