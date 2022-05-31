Galata Kulesi önünde kendini yakan kimdir? (VİDEO) Galata Kulesi'nde ne oldu? - Haberler

İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendini ateşe verdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Peki, Galata Kulesi önünde kendini yakan kimdir? (VİDEO) Galata Kulesi'nde ne oldu? İşte detaylar...

GALATA KULESİ'NDE NE OLDU?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendisini yaktı. Çevredekilerin bir kısmı olayı gösteri zannederken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Şahsın kendisini aleve vermesinden bir süre sonra bir vatandaş, yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Üzerindeki alevler söndürülünce, şahıs tekbir getirdi.

GALATA KULESİ'NDE KENDİNİ YAKAN KİMDİR?

Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü, ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

KENDİNİ NEDEN YAKTIĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini yakan şahsın eylemi neden gerçekleştirdiği ve kimliği henüz öğrenilemedi.

TÜM GÜN ELİNDE ORAK VE BENZİNLE GEZMİŞ

Bölge esnafının ifadelerine göre, söz konusu kişinin tüm gün elinde orak ve benzinle gezdiği öğrenildi.

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