Galata Kulesi önünde kendini yakan adam Konyalı mı, nereli? - Haberler

İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde plastik bir orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde tinerle kendini ateşe verdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği genç hastanede tedavi altına alındı. Galata Kulesi önünde kendini yakan adam Konyalı mı?

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan İstanbul Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır. Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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