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Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

Turizm Haberleri

2023 yılında Galata Kulesi giriş ücreti 650 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? Yabancı turistler için de giriş ücreti 650 TL'dir ve yerli ziyaretçi için ucuz bilet uygulaması bulunmamaktadır. Peki, Galata Kulesi'ne müzekart ile girilir mi? İşte, 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler...

2023 yılında Galata Kulesi giriş ücreti 650 Türk Lirası olarak belirlenmesinin ardından vatandaşların sıklıkla gitmek istediği yerlerden biri olan Galata Kulesi'nde müzekart'ın geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'nde müzekart geçerli mi? İşte, 2023 yılında Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler...

Galata Kulesi'nin giriş ücreti 2023 yılında 650 Türk Lirası olarak belirlendi. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Galata Kulesi'nde müzekart geçerlidir. Bilet fiyatlarına ilişkin detaylar en son 9 Ağustos 2023 tarihinde güncellendi.

Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

Galata Kulesi ziyaret saatleri 08:30 ile gece 23:00 saatleri arasındadır. Gişelerdeki bilet satışı 22:00 itibariyle sona ermektedir. Müze haftanın her günü ziyaret edilebilir.

NOT: İstanbul'daki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir.

Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi bir kuledir. Galata Kulesi'ne ulaşım için çeşitli ulaşım yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte Galata Kulesi'ne nasıl gidileceği konusunda genel bir rehber:

  • Toplu Taşıma

İstanbul'da toplu taşıma ağı oldukça yaygın ve çeşitlidir. Galata Kulesi'ne ulaşım için en popüler toplu taşıma araçları tramvay, metro ve otobüslerdir.

  • Tramvay: T1 hattını kullanarak Sultanahmet'ten Eminönü'ne gidip, oradan Galata Köprüsü'ne yürüyerek Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.
  • Metro: M2 hattını kullanarak Taksim'e gidip, oradan Galata Kulesi'ne yürüyerek veya tramvayı kullanarak ulaşabilirsiniz.
  • Otobüs: Beyoğlu'na giden birçok otobüs hattı bulunmaktadır. Beyoğlu'na ulaştıktan sonra yürüyerek veya taksi/dolmuş gibi diğer ulaşım seçenekleriyle Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.
  • Yürüyerek

Eğer şehir merkezindeyseniz ve yürümeyi tercih ediyorsanız, Galata Kulesi'ne yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Özellikle Taksim veya Eminönü gibi merkezi bölgelerden yürümek isteyenler için güzel bir seçenektir.

Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

  • Taksi / Uber

Taksi veya Uber gibi özel taşıma araçlarını kullanarak da Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz. İstanbul'da taksi bulmak oldukça kolaydır.

  • Özel Araç

Eğer kendi aracınız varsa, Galata Kulesi çevresinde park yeri bulabilirseniz yaklaşık olarak aracınızla da gidebilirsiniz. Ancak trafik ve park sorunları göz önünde bulundurulmalıdır.

Galata Kulesi'nin tam konumu ve yol tarifi hakkında güncel bilgiyi seyahat edeceğiniz tarihte harita uygulamaları veya yerel ulaşım rehberlerinden almanız önerilir, çünkü şehirdeki ulaşım durumu zaman zaman değişebilir.

Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

Listede bulunan Müze ve Örenyerlerinde Müzekart geçerlidir.

NOT: MüzeKart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.

İşte il il liste...

ADANA ADANA ANAVARZA ÖRENYERİ
 		ÜCRETSİZ
ADANA ADANAARKEOLOJİ MÜZESİ 100,00
ADANA ADANA ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
ADANA ADANA KURUKÖPRÜANIT MÜZESİ VE GELENEKSEL ADANA EVİ ÜCRETSİZ
ADANA SÜLEYMAN KULESİ ÜCRETSİZ
ADIYAMAN ADIYAMAN ARSEMİA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ADIYAMAN ADIYAMAN MÜZESİ ÜCRETSİZ
ADIYAMAN ADIYAMAN NEMRUT ÖRENYERİ 240,00
ADIYAMAN ADIYAMAN PİRİN (PERRE) ÖRENYERİ 70,00 ₺
ADIYAMAN ADIYAMAN SOFRAZ ANIT MEZARI ÜCRETSİZ
ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTAYENİKALE ÜCRETSİZ KAPALI
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MÜZESİ 90.00 ₺
AĞRI AĞRI İSHAKPAŞA SARAYI 70,00
AKSARAY AKSARAY IHLARA VADİSİ ÖRENYERİ 330.00
AKSARAY AKSARAY MANASTIR VADİSİ ÖRENYERİ 90.00
AKSARAY AKSARAY MÜZESİ ÜCRETSİZ
 		KAPALI
AKSARAY AKSARAY AZİZ MERCURİUSYERALTI ŞEHRİ
 		70,00
AKSARAY AKSARAY SARATLI KIRKGÖZ YERALTI ŞEHRİ 70,00

AKSARAY AŞIKLI HÖYÜK ÜCRETSİZ
AMASYA AMASYA MÜZESİ 60.00
AMASYA AMASYA HAZERANLAR KONAĞI 60.00
ANKARA ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ 280,00
ANKARA ANKARA GORDİON MÜZESİ VE TÜMÜLÜS ÖRENYERİ 60.00
ANKARA ANKARA ROMA HAMAMI ÖRENYERİ 60.00
ANKARA ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ 125,00
ANKARA ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ 90.00
ANKARA 15 TEMMUZDEMOKRASİ MÜZESİ
 		ÜCRETSİZ
ANKARA KAHRAMANKAZAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
ANKARA ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ 90.00
ANTALYA ALANYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
ANTALYA ALANYA KALESİ 280.00
ANTALYA ALANYA MÜZESİ 75.00
ANTALYA ALANYA SYEDRA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ANTALYA ANTALYA ARYKANDA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ANTALYA ANTALYA ASPENDOS ÖRENYERİ 340.00
ANTALYA ANTALYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
ANTALYA ANTALYA ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
ANTALYA ANTALYA KARAİN MAĞARASI 100.00
ANTALYA ANTALYA LYMRA ÖRENYERİ 70.00
ANTALYA ANTALYA MÜZESİ 340.00
ANTALYA ANTALYA OLYMPOS ÖRENYERİ 220.00
ANTALYA ANTALYA PERGE ÖRENYERİ 250.00
ANTALYA ANTALYA PHASELİS ÖRENYERİ 220,00
ANTALYA ANTALYA TERMESSOS ÖRENYERİ 70.00
ANTALYA ANTALYA AZİZ (St.) NİKOLAOS ANIT MÜZESİ 390,00
ANTALYA ANTALYA DEMRE ANDRİAKE ÖRENYERİ VE LİKYA UYGARLIKLARI MÜZESİ 90.00
ANTALYA ANTALYA MYRA ÖRENYERİ 300.00
ANTALYA ANTALYA PATARA ÖRENYERİ 340.00
ANTALYA ANTALYA SİMENA ÖRENYERİ 90.00
ANTALYA ANTALYA XANTHOS ÖRENYERİ 70.00
ANTALYA ANTALYA ELMALI MÜZESİ ÜCRETSİZ
ANTALYA MEVLEVİHANE MÜZESİ ÜCRETSİZ
ANTALYA ANTALYA SİDE MÜZESİ 130.00
ANTALYA ANTALYA SİDE ÖRENYERİ 300,00
AYDIN AYDIN AFRODİSYAS MÜZESİ VE ÖRENYERİ 280.00
AYDIN AYDIN KARACASU ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
AYDIN AYDIN ALABANDA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
AYDIN AYDIN ALİNDA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
AYDIN AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ 70,00
AYDIN AYDIN ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
AYDIN AYDIN MAGNESİA ÖRENYERİ 60.00

AYDIN AYDIN NYSA (SULTANHİSAR) ÖRENYERİ 60.00

AYDIN AYDIN YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
AYDIN DİDİM APOLLON TAPINAĞI 130.00
AYDIN AYDIN MİLET MÜZESİ VE ÖRENYERİ 130.00
AYDIN AYDIN KADIKALESİ ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
AYDIN AYDIN PRİENE ÖRENYERİ 90.00
BALIKESİR BALIKESİR KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ ÜCRETSİZ
BALIKESİR BALIKESİR TAKSİYARHİS ANIT MÜZESİ 60.00
BALIKESİR BANDIRMA MÜZESİ ÜCRETSİZ
BARTIN BARTIN AMASRA MÜZESİ 75.00
BATMAN BATMAN HASANKEYF ÖRENYERİ 60.00

BATMAN BATMAN MÜZESİ ÜCRETSİZ
BİLECİK BİLECİK MÜZESİ ÜCRETSİZ
BİLECİK BİLECİK SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
BİTLİS BİTLİS AHLAT MÜZESİ 60.00
BİTLİS BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
BİTLİS AHLAT SELÇUKLU MEZARLARI ÜCRETSİZ
BOLU BOLU MÜZESİ 60,00
BURDUR BURDUR DOĞA TARİHİ MÜZESİ 60.00
BURDUR KİBRYA ÖRENYERİ 90.00
BURDUR BURDUR MÜZESİ 60.00
BURDUR BURDUR SAGALASSOS ÖRENYERİ 170.00
BURDUR KREMNA ANTİK KENTİ ÜCRETSİZ
BURSA BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
BURSA
 		BURSA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
 		ÜCRETSİZ
BURSA BURSA MUDANYA MÜTAREKE EVİ MÜZESİ 60.00
BURSA BURSA OSMANLI EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
BURSA BURSA TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 100.00
BURSA BURSA YENİŞEHİR ŞEMAKİ EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
BURSA NİLÜFER HATUN İMARETİ TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 60.00
BURSA BURSA İZNİK MÜZESİ
 		70.00
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ALEXANDRİA TROİAS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ÇANAKKALE ÇANAKKALE APOLLON SYMİNTHEİON ÖRENYERİ 60.00
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ASSOS ÖRENYERİ 250.00
ÇANAKKALE ÇANAKKALE TROİA MÜZESİ
 		330.00
ÇANAKKALE ÇANAKKALE TROİA ÖRENYERİ 330.00
ÇANKIRI ÇANKIRI MÜZESİ ÜCRETSİZ
ÇORUM ÇORUM ALACAHÖYÜK MÜZESİ VE ÖRENYERİ 70.00
ÇORUM ÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ 70.00
ÇORUM ÇORUM BOĞAZKÖY HATTUŞA ÖRENYERİ 70.00
ÇORUM ÇORUM MÜZESİ 90,00
DENİZLİ DENİZLİ ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
DENİZLİ DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ARKEOLOJİ MÜZESİ
 DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ 		700.00 Tek biletle gezilebilir. HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ
DENİZLİ TRİPOLİS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
DENİZLİ DENİZLİ LAODİKEİA ÖRENYERİ 280.00
DİYARBAKIR DİYARBAKIR CAHİT SITKI TARANCI EVİ ETNOĞTAFYA MÜZESİ 60.00 KAPALI
DİYARBAKIR DİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ 70.00
DİYARBAKIR SİLVAN ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
DİYARBAKIR DİYARBAKIRATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
DİYARBAKIR DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP MÜZESİ 60.00
DÜZCE DÜZCE KONURALP MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
EDİRNE EDİRNE MÜZESİ 60.00
EDİRNE NECMİ İĞE EVİ ETNOĞRAFYA MÜZESİ 60.00
EDİRNE HIDIRLIK TABYA BALKAN TARİHİ MÜZESİ 60.00
EDİRNE EDİRNE TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 70.00
EDİRNE YENİSARAY ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ELAZIĞ ELAZIĞ MÜZESİ
 		ÜCRETSİZ
 		KAPALI
ELAZIĞ HARPUT KALESİ ÜCRETSİZ
ERZURUM ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ 60.00 KAPALI
ERZURUM ERZURUM ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
ERZURUM
 		RESİM HEYKEL MÜZESİ 60,00
ERZURUM ERZURUM KALESİ 60.00
ERZURUM ERZURUM TÜRK İSLAM ESERLERİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ 60.00
ERZURUM ÇAT İSLAM ESERLERİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
E RZİNCAN ERZİNCAN MÜZESİ 60.00 ₺
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ 75.00
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MİDAS (YAZILIKAYA) ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR PESSİNUS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
GAZİANTEP GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ 75.00
GAZİANTEP
 		RUMKALE ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
GAZİANTEP GAZİANTEP HASAN SÜZER ETNOGRAFYA MÜZESİ 60.00
GAZİANTEP GAZİANTEP YESEMEK ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
GAZİANTEP
 		GAZİANTEP ZEUGMA ÖRENYERİ
 		100.00
GAZİANTEP GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ 280.00
GİRESUN GİRESUN MERYEM ANA MANASTIRI ÜCRETSİZ
GİRESUN GİRESUN MÜZESİ ÜCRETSİZ
GİRESUN GİRESUNADASI(ARETİAS) ÜCRETSİZ
GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
HATAY HATAY ÇEVLİK ÖRENYERİ 70,00
HATAY NECMİ ASFUROĞLU ARKEOLOJİ MÜZESİ 170.00 KAPALI
HATAY HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ 260.00 KAPALI
HATAY
 		HATAY ŞEHİR MÜZESİ
 		70,00 KAPALI
HATAY HATAY ST. PİERRE ANIT MÜZESİ 170.00 KAPALI
HATAY HATAY ST. SİMON MANASTIRI ÜCRETSİZ KAPALI
ISPARTA ISPARTA MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
ISPARTA ISPARTA ULUBORLU MÜZESİ ÜCRETSİZ
ISPARTA ISPARTA ANTİOCHEİA ÖRENYERİ 60.00
ISPARTA ISPARTA YALVAÇ MÜZESİ ÜCRETSİZ
İSTANBUL İSTANBUL HAVALİMANI MÜZESİ 13 EURO
İSTANBUL İSTANBUL AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ (TAPU KADASTRO BİNASI) AYASOFYA MÜZESİ BİLET ÜCRETLERİ
İSTANBUL İSTANBUL BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ MÜZESİ 220.00 KAPALI
İSTANBUL İSTANBUL FETHİYE MÜZESİ 60.00 KAPALI
İSTANBUL
 		GALATA KULESİ 650.00
İSTANBUL
 		KIZ KULESİ 550.00

İSTANBUL TÜRBELER MÜZESİ ÜCRETSİZ
İSTANBUL
 		MEHMET AKİF ERSOY HATIRA EVİ ÜCRETSİZ
İSTANBUL
 		HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ
 		ÜCRETSİZ
İSTANBUL İSTANBUL GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ 150.00 KAPALI
İSTANBUL İSTANBUL HİSARLAR MÜZESİ (RUMELİ HİSARI) 130.00
İSTANBUL İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ 210.00
İSTANBUL İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ- ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ-ÇİNİLİ KÖŞK 340.00
uzey kanadı ile
ÇiniliKöşk'
uzey kanadı ile
ÇiniliKöşk'
İSTANBUL İSTANBUL ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİ ÜCRETSİZ
İSTANBUL İSTANBUL TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 390.00
İSTANBUL
SİNEMA MÜZESİ (ATLAS 1948) 75.00
İSTANBUL İSTANBUL TÜRBELER MÜZESİ ÜCRETSİZ
İZMİR İZMİR BERGAMA AKROPOL ÖRENYERİ 340.00
İZMİR İZMİR BERGAMA ASKLEPİON ÖRENYERİ 300.00
İZMİR İZMİR BERGAMA KIZILAVLU 60.00
İZMİR İZMİR BERGAMA MÜZESİ 60.00
İZMİR İZMİR ÇEŞME MÜZESİ 130.00
İZMİR İZMİR EFES MÜZESİ 220.00
İZMİR İZMİR EFES ÖRENYERİ 700.00
İZMİR İZMİR EFES YAMAÇ EVLER 320.00
İZMİR İZMİR AYASULUK ÖRENYERİ- ST.JEAN ÖRENYERİ 130.00
İZMİR İZMİR AGORA ÖRENYERİ 130.00
İZMİR İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ 90.00
İZMİR İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI (TARİHİ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜZELERİ) 200.00
Tek bilet ile RESİM HEYKEL MÜZESİ de gezilebilir.
İZMİR RESİM HEYKEL MÜZESİ 200.00 Tek bilet ile İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI (TARİHİ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜZELERİ) da gezilebilir.
İZMİR İZMİR ATATÜRK MÜZESİ ÜCRETSİZ
İZMİR İZMİR ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
İZMİR İZMİR KLAROS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
İZMİR İZMİR KLAZOMENAİ ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
İZMİR İZMİR METROPOLİS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
İZMİR İZMİR TARİH SANAT MÜZESİ 60.00
İZMİR İZMİR TEOS ÖRENYERİ 60.00
İZMİR İZMİR BİRGİ ÇAKIRAĞA KONAĞI 70.00
İZMİR İZMİR ÖDEMİŞ MÜZESİ 60.00
İZMİR İZMİR TİRE MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ 60.00 KAPALI
KAHRAMANMARAŞ
 		GERMANİCİA MOZAİKLİ ALAN ÜCRETSİZ KAPALI
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN ŞEHİR MÜZESİ 60.00 KAPALI
KARAMAN KARAMAN MÜZESİ ÜCRETSİZ
KARAMAN ERMENEKMÜZESİ ÜCRETSİZ
KARS KARS ANİ ÖRENYERİ 180.00
KARS
 		KARS KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ 60.00
KARS KARS MÜZESİ ÜCRETSİZ
KASTAMONU KASTAMONU LİVAPAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
 		KAPALI
KASTAMONU KASTAMONU MÜZESİ ÜCRETSİZ
KARABÜK SAFRANBOLU MÜZESİ ÜCRETSİZ
KAYSERİ KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ 75.00
KAYSERİ KAYSERİ ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
KAYSERİ KAYSERİ GÜPGÜPOĞLU KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ 60.00
KAYSERİ KAYSERİ KÜLTEPE ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
KAYSERİ KAYSERİ YEŞİLHİSAR SOĞANLI ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
KIRIKKALE KIRIKKALE KESKİN SULU MAĞARA ÜCRETSİZ
KIRKLARELİ KIRKLARELİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
KIRŞEHİR KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ 70.00
KIRŞEHİR KIRŞEHİR MUCUR YERALTI ŞEHRİ ÜCRETSİZ
KIRŞEHİR KIRŞEHİR MÜZESİ 60.00 ₺

KİLİS AİDESİM ÖRENYERİ ÜCRETSİZ KAPALI
KİLİS KİLİS MÜZESİ 60,00
KOCAELİ KOCAELİ ATATÜRK VE REDİFMÜZESİ ÜCRETSİZ
KOCAELİ KOCAELİ AV KÖŞKÜ SARAY MÜZESİ 60.00
KOCAELİ OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ ÜCRETSİZ
KOCAELİ KOCAELİ ARKEOLOJİ MÜZESİ 60.00
KONYA KONYA AKŞEHİR BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA AKŞEHİR N.HOCA ARK.VE ETN.MÜZESİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA AKŞEHİR TAŞ ESERLER MÜZESİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA EREĞLİ MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
KONYA KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
KONYA KONYA TAŞ VE AHŞAP ESERLERİ MÜZESİ(İNCE MİNARE ) 60.00 KAPALI
KONYA KONYA ÇİNİ ESERLERİ (KARATAY MÜZESİ) 60.00
KONYA KONYA MEVLANA MÜZESİ ÜCRETSİZ
KÜTAHYA KÜTAHYA AİZONAİ ÖRENYERİ 70.00
KÜTAHYA KÜTAHYA ÇİNİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
KÜTAHYA KÜTAHYA KOSSOUTH EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
KÜTAHYA KÜTAHYA MÜZESİ 60.00
MALATYA MALATYA ARSLANTEPE ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MALATYA MALATYA ATATÜRK ANI EVİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
MALATYA MALATYA BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ VE GELENEKSEL MALATYA EVİ ÜCRETSİZ KAPALI
MALATYA MALATYA MÜZESİ 60.00 KAPALI
MANİSA MANİSA AİGAİ ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MANİSA MANİSA AKHİSAR MÜZESİ VE AKHİSAR TEPE MEZARLIĞI 60.00
MANİSA MANİSA ALAŞEHİR ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MANİSA MANİSA MÜZESİ 60.00 KAPALI
MANİSA MANİSA SARDES ÖRENYERİ 70.00
MARDİN DARA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MARDİN MARDİN MÜZESİ 90.00
MERSİN MERSİN ANEMURİUM ÖRENYERİ 60,00
MERSİN MERSİN ANAMUR MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
MERSİN MERSİN MAMURE KALESİ 60.00
MERSİN MERSİN ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
MERSİN MERSİN GÖZNE KALESİ 60,00
MERSİN MERSİN KANLI DİVANE ÖRENYERİ 60.00
MERSİN MERSİN KIZ KALESİ (DENİZ KALESİ, KARA KALESİ, PLAJ) 70.00
MERSİN MERSİN MÜZESİ 75.00
MERSİN MERSİN SİLİFKE ALAHAN MANASTIRI ÜCRETSİZ
MERSİN MERSİN SİLİFKE MÜZESİ 60.00
MERSİN MERSİN SİLİFKE ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
MERSİN MERSİN SİLİFKE AYATEKLA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MERSİN MERSİN SİLİFKE CENNET CEHENNEM OBRUKLARI 290.00 KAPALI
MERSİN MERSİN SİLİFKE ASTIM MAĞARASI 290.00 KAPALI
MERSİN MERSİN SİLİFKE NARLIKUYU MOZAİK MÜZESİ 60.00
MERSİN MERSİN SİLİFKE UZUNCABURÇ ÖRENYERİ 60.00
MERSİN MERSİN TARSUS MÜZESİ 60.00
MERSİN MERSİN TARSUS ST.PAUL ANIT MÜZESİ 60.00
MERSİN MERSİN TARSUS ST.PAUL KUYUSU 60.00
MUĞLA MUĞLA BODRUM ANTİK TİYATROSU ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA BODRUM MAUSOLEİUM ANIT MÜZESİ 70.00
MUĞLA MUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ 450.00
MUĞLA MUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ SERÇE LİMANI CAM BATIĞI SERGİ SALONU 130.00
MUĞLA MUĞLA BODRUM ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ 75.00
MUĞLA MUĞLA FETHİYE AMİNTAS KAYA MEZARI 60.00
MUĞLA MUĞLA FETHİYE GEMİLER ADASI 70,00
MUĞLA MUĞLA FETHİYE KADYANDA ANTİK KENTİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA KAUNOS ÖRENYERİ 70.00
MUĞLA MUĞLA FETHİYE KAYAKÖY ÖRENYERİ 60.00
MUĞLA MUĞLA FETHİYE LETOON ÖRENYERİ 70,00
MUĞLA MUĞLA FETHİYE MÜZESİ ÜCRETSİZ
 		KAPALI
MUĞLA MUĞLA FETHİYE PINARA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA FETHİYE TLOS ÖRENYERİ 60.00
MUĞLA MUĞLA MARMARİS KNİDOS ÖRENYERİ 100.00
MUĞLA MUĞLA MARMARİS MÜZESİ 130.00
MUĞLA MUĞLA MİLAS TAŞ ESERLER MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
MUĞLA MUĞLA MİLAS BEÇİN KALESİ 60.00

MUĞLA
 		MUĞLA MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI 60.00
MUĞLA MUĞLA MİLAS EUROMOS ÖRENYERİ 60.00

MUĞLA MUĞLA MİLAS HERAKLEİA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA MİLAS İASSOS BALIK PAZARI MÜZESİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA MİLAS İASSOS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA MİLAS LABRAUNDA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA LAGİNA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
MUĞLA MUĞLA MÜZESİ ÜCRETSİZ KAPALI
MUĞLA MUĞLA SEDİR ADASI ÖRENYERİ 300.00
MUĞLA MUĞLA STRATONİKEİA ÖRENYERİ 60.00
MUŞ MUŞ MÜZESİ ÜCRETSİZ
MUŞ MUŞ MALAZGİRT MÜZESİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ MÜZESİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR ÇAVUŞİN ÖREYERİ (ÇAVUŞİN KİLİSESİ) 60.00 KAPALI
NEVŞEHİR NEVŞEHİR DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ 300.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR EL NAZAR KİLİSESİ 60.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR GÖREME ÖRENYERİ 480.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR GÜLŞEHİR AÇIK SARAY ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR GÜLŞEHİR-ST.JEAN KİLİSESİ 60.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR KARANLIK KİLİSE (GÖREME) 130.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ 300.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR MAZI YERALTI ŞEHRİ 70,00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR MÜZESİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ 130.00
NEVŞEHİR NEVŞEHİR TATLARİN YERALTI ŞEHRİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR ZELVE-ÖRENYERİ 280.00 TEK BİLETLE 2 ÖRENYERİ GEZİLEBİLİR.
NEVŞEHİR NEVŞEHİR-PAŞABAĞLAR ÖRENYERİ 280.00 TEK BİLETLE 2 ÖRENYERİ GEZİLEBİLİR.
NEVŞEHİR NEVŞEHİR ÜRGÜP MÜZESİ ÜCRETSİZ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR SOBESSOS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
NİĞDE NİĞDE GÜMÜŞLER MANASTIRI VE YERALTI ŞEHRİ 60.00
NİĞDE
 		ANDAVAL ÖRENYERİ 60.00
NİĞDE NİĞDE MÜZESİ 60.00
ORDU ORDU MÜZESİ ÜCRETSİZ
OSMANİYE OSMANİYE KARATEPE ASLANTAŞ MÜZESİ VE ÖRENYERİ 70.00
OSMANİYE
 		OSMANİYE MÜZESİ
 		ÜCRETSİZ
OSMANİYE OSMANİYE KASTABALA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
RİZE RİZE ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
RİZE RİZE MÜZESİ ÜCRETSİZ
SAKARYA SAKARYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
SAMSUN SAMSUN BAFRA MÜZESİ ÜCRETSİZ
SAMSUN SAMSUN GAZİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
SAMSUN SAMSUN MÜZESİ 60.00 KAPALI
SİNOP SİNOP ARSLANTORUNLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
SİNOP SİNOP MÜZESİ 70,00
SİNOP SİNOP TARİHİ CEZAEVİ 140.00 KAPALI
SİVAS SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ 60.00
KAPALI ( 01 Ekim 2023 tarihine kadar )
SİVAS ATATÜRK VE KONGRE MÜZESİ 60.00
SİVAS SİVAS AŞIK VEYSEL MÜZESİ ÜCRETSİZ
ŞANLIURFA
 		ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ
 		450.00
ŞANLIURFA
 		ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ CANLANDIRMA MERKEZİ
 		70.00 KAPALI
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HARRAN ÖRENYERİ ÜCRETSİZ KAPALI
ŞANLIURFA ŞANLIURFA KALESİ 60.00 KAPALI
ŞANLIURFA ŞANLIURFA E MOZAİK MÜZESİ 210.00 KAPALI
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HALEPLİBAHÇEMÜZESİ 210.00 KAPALI
ŞANLIURFA KARAHANTEPE ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
KAPALI
TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ MURATLI ATATÜRK EVİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ MÜZESİ ÜCRETSİZ
TUNCELİ TUNCELİ MÜZESİ 60.00
TOKAT TOKAT ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
TOKAT TOKAT LATİFOĞLU KONAĞI ÜCRETSİZ
TOKAT TOKAT MÜZESİ ÜCRETSİZ
TRABZON TRABZON KÜÇÜK AYVASIL (ST. ANNA) KİLİSESİ ÜCRETSİZ
TRABZON TRABZON MÜZESİ 60.00 KAPALI
TRABZON TRABZON SÜMELA MANASTIRI 450.00
UŞAK UŞAK ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETSİZ
UŞAK UŞAK BLAUNDOS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
UŞAK
 		UŞAK MÜZESİ 60.00

VAN VAN AKDAMAR ANIT MÜZESİ 290.00
VAN VAN ÇAVUŞTEPE KALESİ ÜCRETSİZ
VAN VAN HOŞAP KALESİ ÜCRETSİZ
VAN VAN KALESİ 70.00
VAN VAN MÜZESİ 70.00
YALOVA YALOVAATATÜRK VE ÇOCUK MÜZESİ ÜCRETSİZ
YOZGAT YOZGAT MÜZESİ ÜCRETSİZ
YOZGAT
 		SARIKAYA ROMA HAMAMI ÜCRETSİZ KAPALI
ZONGULDAK
 		FİLYOS TİOS ÖRENYERİ ÜCRETSİZ
ZONGULDAK ZONGULDAK CEHENNEMAĞZI MAĞARASI 60.00
ZONGULDAK KDZ. EREĞLİ MÜZESİ ÜCRETSİZ
ZONGULDAK MADEN MÜZESİ 60.00
Şimal Güdüm
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