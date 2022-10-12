Galata Kulesi'nde intihar olayı! SON DAKİKA! Galata Kulesi'nde intihar eden kim? Neden intihar etti?

İstanbul Galata Kulesi'nde bir kadının intihar ettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Haberin yayılmasının ardından vatandaşlar Galata Kulesi'nde intihar eden kim? Galata Kulesi'nde intihar eden ne oldu? Merak edildi.

Galata Kulesinde intihar olayı! İstanbul Galata Kulesi'nde bir kadının intihar ettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Haberin yayılmasının ardından vatandaşlar Galata Kulesi'nde intihar eden kim? Galata Kulesi'nde intihar eden ne oldu? Merak edildi. İşte detaylar...

GALATA KULESİ İNTİHAR OLAYI

İstanbul Galata Kulesi'nde intihar olayı yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgilere göre 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs seyir terasına çıkarak intihar etti. Olayın ardından çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. İntihar eden şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

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